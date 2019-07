Tänavusel Tour de France'il võidakse kasutada raskesti tuvastatavat dopingut

Aicari avastasime teeb raskeks fakt, et seda toodab inimkeha looduslikult. See suurendab punaste vereliblede arvu organismis ning kiirendab rasva ja süsivesikute põletamist.

Liiguvad kuulujutud, et üks tiim annab Touril ratturitele joogitopsides Aicarit, mõnikord ei ole ratturid sellest isegi teadlikud, vahendab Hollandi ajaleht De Telegraaf.

Vähemalt üks WADAga (Maailma antidopinguagentuur) seotud labor on kinnitanud, et üks dopinguvastase võitlusega seotud inimene palus neil juunis kiirendada Aicari uurimist, sest mitmed tänavusel Tour de France’il võistlevad ratturid kasutavad seda.

Aicarit on hetkel võimalik internetist tellida ning 5mg maksab umbes 70 eurot. Dopinguaine on pulbrikujul endiselt katsefaasis ning selle tõttu võib sellega kaasneda mitmeid kõrvaltoimeid ja riske.

Gentis asuva WADAga seotud labori direktor professor Peter van Eenoo ütles: «Ma ei ole üllatunud, et Aicarit jalgrattaspordis kasutatakse. Pole ka kokkusattumus, et mitmeid WADA laboreid on hoiatatud Aicari levikust.»

«Meil on palutud suurendada enda ponnistusi Aicari avastamiseks. Me olime selle uuringud pannud tahaplaanile, sest ei näinud seda enam suure probleemina,» lisas van Eenoo.

Hiirte peal läbiviidud laborikatsetest on selgunud, et Aicar võib vastupidavust suurendada kuni 68 protsenti. Veel on leitud, et Aicar töötab väga hästi koos dopinguainega GW1516, millel on sarnased toimed organismile.

Dopinguekspert Douwe de Boer, kes kontrollib mitme professionaalse jalgrattatiimi jaoks sportlaste bioloogilisi passe, rääkis samuti, et pole nende juttude üle üllatunud, kuna tegu on perfektse dopinguainega. «See on looduslik aine, mis teeb selle avastamise raskeks,» sõnas de Boer.

«Sellele on võimalik jõuda jälile vaadates sportlaste bioloogilistes passides olevaid rasvanäitajaid, kuid see on väga raske. Alati on oht, et ratturid tarvitavad seda. Limiitide otsimine on tippspordi osa ja osad kasutavad dopingu abi, et limiite kõrgemale tõsta.»

Van Eenoo laboris kontrollitakse Aicari sisaldust sarnaselt testosteroonitasemetele, ehk testitakse sportlase uriiniproovi. Tema sõnul võib Aicari tase inimese organismis päris palju muutuda ja osadel inimestel on loomulikult väga kõrged tasemed, mis tõstab lubatud taseme samuti kõrgele.

«Laborid saavad ainult väga limiteeritult tuvastada selle kasutajaid. Ainult siis, kui Aicari väärtused väga suurelt kõiguvad, saame me hakata seda uurima,» sõnas Van Eenoo.

Siiski tõdeb Van Eenoo, et pole veel tõestatud, kui suurelt võib Aicar mõjutada tippsportlaste tulemusi ja ütles, et dopinguainet tuleb võtta suurtes kogustes, enne kui see üldse hakkab mõjuma.

Jumbo-Visma jalgrattatiimi peatreener Merijn Zeeman ütles De Telegraafile, et on Aicari tagasitulekust üllatunud. Zeemani tiimil on õnnestunud võita tänavusel tuuril neli etappi ja samuti on nende käes ka kollane särk. Treener uskus, et tulemused on tulnud just tänu sellele, et see aasta Touril dopingut ei tarvitata.