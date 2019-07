Peetri Jooks pakub sobivaid väljakutseid igaühele

Eliitjooksjatele ja tõsisematele harrastajatele on mõeldud Laduks 10 km pikkune distants, kus moodustatakse vastavalt jooksjate võimetele stardigrupid.

Pisut vähem treeninud saavad mõnusa koormuse kätte 5 km Apollo Kino heategevusjooksult, mille raames kogutakse raha iseseisvalt kõndima õppiva Kevini raviks. Rae vald ja Peetri aleviku piirkond on tuntud noorte perede poolest ning neile mõeldes on kavas ajavõtuta lapsevankrijooks. Igast distantsist võivad osa võtta ka kepikõndijad. 5 km noortejooks on mõeldud lastele sünniaastaga 2002-2009.