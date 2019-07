Eesti võrkpallikoondislane siirdub Rumeenia kõrgliigasse

29-aastane Eesti koondislase jaoks on tegu kolmanda välisklubiga, varasemalt on eestlane mänginud Šveitsis ning möödunud hooajal Itaalia esiliigas. Kollo uus klubi teeb tuleval hooajal kaasa ka võrkpalli Meistrite liigas, kus alustatakse teisest eelringist. Meistrite liiga põhiturniirile jõudmiseks on Rumeenia klubil jagu vaja saada kahest vastasest.