Eurosarja loos: Põlva Servitit ootab eurosarjas Sloveenia pronks, Tallinn kohtub Leedu klubiga

EHF Cupi avavoor algab augusti viimasel päeval, samas kui HC Tallinn stardib euroteekonnale oktoobri esimesel nädalavahetusel. Kui Eesti meister Serviti suudab Riko esimeses eelringis alistada, tuleks järgmises voorus vastu vägagi tuttav "vana sõber" ehk Valgevene meistrivõistluste hõbe ja pikaaegne Serviti konkurent Balti liigas Minski SKA.

Kalmer Musting ei pea tugevat vastast ületamatuks

«Loosi üle me muidugi õnnelikud pole, võimalike vastaste hulgas oli ka lihtsamaid variante. Rikost liiga palju veel ei tea, aga Sloveenia käsipalli tase on kõrge. Riko on kohalikus liigas stabiilselt viimastel aastatel esikolmikus lõpetanud. Ilmselt pean Andris Celminšile helistama, et veidi rohkem taustainfot saada,» vihjas Serviti peatreener Kalmer Musting Sloveenias pallivale Eesti koondislasele.

«Samas oleme tõestanud, et suudame Euroopas vastu hakata ka tugevatele tiimidele ehk siis ületamatuks ma vastast ei pea. Hetkel tegeleme üldfüüsilise ettevalmistusega ja augustis mängime tugeval Põlva Cupil ning teeme paar sõprusmängu meie juurde laagrisse tuleva Peterburi Nevaga,» kirjeldas Musting meeskonna plaane.

«Komplekteerimine on veel pisut pooleli, sest välismaale lahkusid Hendrik Varul ja Martin Grištsuk ning mõned vanemad pallurid lõpetasid. Suures osas on siiski meeskond koos, jätkavad ka Stanislav Holodjuk ja Anatoli Tšezlov. Võibolla otsime veel üht välismaist joonemängijat, sest sinna oleks jõudu juurde vaja,» teatas Eesti meistri peatreener.

Ribnica RD Riko on juba 1956. aastal asutatud käsipalliklubi, kes vaikselt, aga kindlalt tipu suunas liikunud. Iseseisva Sloveenia kõrgliigas jõuti esmakordselt medaliteni neli aastat tagasi ja pole esikolmikust välja langetudki. Tunamullu saadi kohaliku liiga valitseja Celje RK Pivovarna Laško järel hõbe, eelmisel hooajal lõpetati kolmandana.

Kolm viimast aastat mängib Lõuna-Sloveenia väikelinna Ribnica klubi kaasa ka EHF Cupil. Debüüthooajal jõuti alagrupiturniirile, kus kaotati kõik kuus mängu. Tunamullu jäädi kahe mängu kokkuvõttes kolme väravaga alla Riihimäe Cocksile ning eelmisel hooajal pudeneti sama napi kaotusega Islandi tiimi UMF Selfoss vastu.

Tallinna peatreener Jüri Lepp: igas mõttes soodne loos

Tugevuselt kolmandas eurosarjas ehk EHF Challenge Cupil teist korda osalev HC Tallinn loositi avaringis kokku Leedu klubi Kaunase Kauno ažuolas-KTU-ga. Leedu meistrivõistlustel sai meeskond põhiturniiril neljanda koha, ent langes veerandfinaalis mängudega 1:2 Alytuse Varsa-Stronglasase vastu.

Kaunaslased mängivad Euroopas kolmandat aastat ning edenesid eelmisel sügisel Challenge Cupi avaringist, alistades kahe mängu kokkuvõttes 73:46 Montenegro klubi MRK Jedinstvo. Järgmises ringis tuli vastu Praha HC Dukla, kes oli avamängus parem 27:20. Päev hiljem – mõlemad kohtumised peeti Prahas – tehti 28:28 viik.

«Peab tunnistama, et igas mõttes soodne loos – nii logistilselt kui sportlikult ja lisaks võib eurosarjas tähtis olla, et teine mäng on kodus. Kui mullu mängisime mõlemad kohtumised võõrsil, siis nüüd saame euromängu ka Tallinnas kodupublikule pakkuda,» sõnas Tallinna peatreener Jüri Lepp.

«Kaunase tiimi nägin mullu Alytuses turniiril. Tihe sats, kus palju kogenuid ja välismaalt naasnud mängijaid. Leedu käsipall on kahtlemata heal tasemel, aga usun et meil on kõik võimalused järgmisse ringi saada. Ettevalmistus on täies hoos, mullune koosseis kõik rivis ja lisandunud veel Marko Slastinovski,» vaatas Lepp uue hooaja suunas optimistlikult.

Välismaal mängivatest eestlastest said vastased teada neli pallurit. EHF Cupil osalev Andris Celminši koduklubi Velenje RK Gorenje loositi otse teise eelringi. Nende vastane selgub avaringi paarist, kus kohtuvad Türgi meeskond Istanbuli Besiktas ja Serbia klubi Šabaci RK Metaloplastika.