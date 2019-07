Video: vaata, kuidas Dakari ralliks mõeldud Toyotat Rally Estonia kiiruskatsetel lennutati

Kogu nädalavahetuse pakkus Vanagas Eesti rallipublikule vingeid elamusi, lennutades katsetel olnud hüpetel oma Toyotat vägagi julgelt. Nüüd on leedulased avaldanud sõidust ka sisevideo.



Videos on näha, kuidas ka Martin Järveoja ja Ott Tänak enne Elva linnakatset omalaadset masinat uudistavad ning selle kohta küsimusi küsivad. Vanagas seletab neile, et nad alustasid päeva alguses sõitmist 300 liitri bensiiniga, sellepärast on auto päris raske ning kiirused liiga suureks ei ole läinud. Lisaks seletab Vanagas ka Tänakule, millist sorti kütet auto kasutab.