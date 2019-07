Houston Rocketsi omanik sai veidral kombel kopsaka rahatrahvi

Antud tehing pole siiski veel täielikult ametlik ning kõikide kirjade kohaselt on Chris Paul siiski veel Houston Rocketsi nimekirjas ja Westbrook Thunderi omas. Nii võtsid NBA ametnikud kätte reegliteraamatu ja leidsid, et Ferititta on oma öelduga rikkus klauslit, mis keelab teistest klubidest mängumehi omale meelitada.