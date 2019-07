Salumets: Eestil on ambitsiooni taotleda korraldusõigust ka järgmisel korral

Salumets ütles intervjuus Postimehele, et kui treeneri perspektiivist hinnata, siis oleks 2025 EMi korraldamine isegi parem. «Meil on peale tulemas uus andekas põlvkond. Kui vaadata treeneri seisukohast, siis kuue aasta pärast on nad jõudnud parimasse mängijaikka. See oleks koht, kus teha tulemust!»

Ometi oli alaliidu president nõus, et Eesti kandidatuuris olnud väiksem mängusaal, võis nii mõnegi otsustaja puhul kaalukausi meie vastu kallutada.« Kui ühel pool on Gruusia, kelle president isiklikult garanteerib tuttuue 15 000-kohalise areeni ehitamist, siis see on argument. Kindlasti valikutegijad arvestasid sellega. Minu isiklik arvamus on, et ka Eestis tuleks riigi toel üks esinduslik spordihall ehitada. See suurendaks oluliselt variante siia tulevikus spordi suurüritusi tuua.»