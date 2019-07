Kalju abitreener Terehhov: jalgpallijumal tahtis meie edasipääsu!

Et Shkendija suutis Kalju vastu skoorida vaid penaltitest, selle kohta lausus Kalju abitreener: «Mõlema mängu penaltid olid… No kuidas ma ütlen – vähemalt kahtlased. Ugge ei jõudnud täna kuidagi reageerida, kui Londak talle 3-4 meetri kauguselt palli vastu kätt lõi. Ütlesin ka tänastele kohtunikele: saatus tahtis meie edasipääsu. Just sellepärast oli jalgpallijumal täna meiega!»

Ta ei tahtnud tänase edu valguses hinnata mõne kuu taguse peatreeneri vahetuse tähtsust. «Ma ei soovi seda kommenteerida. Selge see, et ka Sergei Frantsev andist endast kõik ja tegi head tööd – tuletan meelde, et tema käe all alistasime eurosarjas Trakai ja Haifa Maccabi, kelle eelarve on Shkendijast veel suuremas, ning tulime meistriks. Nii tema kui Roman Kožuhhovski on andnud kindlasti endast parima.»