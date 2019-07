Ennekuulmatu: Venemaa sportlased võistlesid dopingukaristusest hoolimata

Sellised sündmused näitavad jällegi, et Venemaa, kes enda väitel on varasematest vigadest õppinud, pole suutnud siiani luua süsteemi, kus kõik patustajad on ka võistlustelt kõrvaldatud.

Venemaa antidopingu organisatsioon RUSADA teatas Reutersile, et on teadlik sellset juhtumist ja asi on uurimise all. «Me ei tea, miks antud sportlased võistlesid üritusel, mis oli Venemaa poksiliidu poolt korraldatud ja toetatud,» sõnas RUSADA direktori asetäitja Margarita Pakhnotskaja.

Venemaa poksiliidu ametnik Valeri Karadutov, kes oli antud võistluse tehniline delegaat sõnas, et tema polnud teadlik, et kaks ebaõiglaselt osalenud sportlast on keelu all. Kõikide sportlaste nimed, kes kannavad karistust on kantud RUSADA poolt karistust kandvate isikute nimekirja.