Hollandi jalgpallilegendid said koos sule sappa

Seedorf ja Kluivert asusid Kameruni meeskonna etteotsa 2018. aasta augustis ehk ei jõudnud saavutada meeskonnaga mitte midagi. Seedorfil on treeneripagasis ettenäidata ka õnnestumine AC Milani peatreenerina, kus ta suutis tõestada oma treenerivaistu, kuid hilisemad visiidid Hiinas ja Hispaanias on jäänud väga lühikeseks just kehvade tulemuste tõttu.