PSG peatreener: teadsin Neymari lahkumissoovist juba enne Copa Americat

PSG peatreener rääkis, et Brasiilia jalgpallitäht avaldas soovi klubist lahkuda esmaspäeval, pärast vestlust klubi spordidirektori Leonardoga.

Tuchel rääkis Prantsusmaa väljaandele RMC teisipäeva õhtul, et teadis juba eelmise kuu alguses mängija lahkumissoovist.

«Ma olen alati pettunud, kui mängija õigeks ajaks treeningutele ei ilmu, aga see on minu ja tema vahel selgeks räägitud. Nüüd on see Neymari ja klubi vaheline asi,» ütles Tuchel.

«Ma teadsin juba enne Copa Americat, et ta soovib lahkuda, aga see on klubi ja mängija vaheline asi. Mina olen treener ja tema on minu mängija. Kui ta on meeskonnas, siis ta on mu mängija ning ma teen temaga tööd,» sõnas treener.

„Aga ma olen kõigeks valmis ja pean iga olukorraga kohanema,“ lisas Tuchel lõpetuseks.

Inglismaa väljaande Sky andmetel on PSG proovinud Neymari meelt muuta, et mängumees jääks klubisse, kuid jutud brasiillase Barcelonasse naasmisest jätkuvad.

Barcelona pole mängija eest veel ametlikku pakkumist teinud, aga tõenäoliselt ollakse valmis üleminekutehingu käigus andma PSG-le ka paar mängijat.