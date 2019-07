Serena Williamsi ja Maria Šarapova karjäärid lõpusirgel?

15-aastasena Wimbledonis imelapse staatuse külge saanud Cori Gauff’i kohta ütles Schett: «Ma ei soovitaks tal liiga palju mängida, kindlasti mitte rohkem, kui 12 turniiri aastas. Ta peaks koolile keskenduma. Ma arvan, et tal saab raskem olema pigem vaimselt, kui füüsiliselt. Füüsiliselt tundub ta väga tugev, heas vormis ning enda ea kohta hästi arenenud.»

Schett kommenteerib veel Gauff’ile üsna ootamatult tulnud tuntust: «Vaimselt raskelt võib talle mõjuda see, et eelmine nädal sai ta lihtsalt mööda tänavat kõndida ilma, et keegi ta ära tunneks, kuid nüüd ei saa ta isegi Wimbledonil rahulikult ringi kõndida.»

Endine seitsmes reket usub, et veteranide aeg on varsti otsakorral: «Cori võimetel ei ole piire. Naiste paremikus hakkavad toimuma muutused – Serena Williamsil on veel paar aastat varuks, kuid Šarapova jaks hakkab otsa lõppema.»