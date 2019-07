Crețu mattis sõjakirve maha ning kutsus Martti Juhkami koondisse

EM toimub 13.-29. septembril Belgias, Prantsusmaal, Hollandis ja Sloveenias. Eesti peab alagrupikohtumised Hollandis kahes erinevas linnas, meie vastasteks on Holland, Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro. Avakohtumises on 13. septembril vastaseks Poola (Rotterdamis). Seejärel minnakse 14. septembril vastamisi Montenegroga (Rotterdamis), 15. septembril on vastaseks Tšehhi (Rotterdamis), 17. septembril mängitakse Hollandiga (Amsterdamis) ning 18. septembril Ukrainaga (Amsterdamis).

Peatreener Gheorghe Crețu loodab, et meeskond suudab EMiks saavutada hea vormi. «See on parim võimalik koosseis, kellega finaalturniiriks valmistumist alustada saame. Enne 17.-19. augustil Türgis peetavaid kontrollmänge vaatame, kes millises seisus on ja otsustame, kes on need mängijad, kes ettevalmistust jätkavad. Loodan, et suudame finaalturniiriks saavutada maksimaalselt hea vormi,» ütles peatreener. Taas on koondises nurgaründaja Martti Juhkami, teine nurgaründaja Robert Täht käis hiljuti meniskioperatsioonil ja tegeleb taastusraviga. «Otsus Martti Juhkami koondisega liita tekkis juba mõnda aega tagasi, ta sai kutse ja vastas jaatavalt. Roberti osas tegutseme vastavalt progressile, ta liitub koondisega, ent treenib omas režiimis. Loodan, et ta saab septembri alguses peetavates kontrollmängudes juba osaleda,» lisas juhendaja.