Martti Juhkami: naasen koondisse positiivsete tunnete ja mõtetega

«Kommenteerisin juuni alguses Tartus Vikerraadiole Eesti - Holland Kuldliiga mängu. Pärast seda oli meil Gianniga jutuajamine. Ta ütleks, et sooviks mind koondises näha ja ma andsin kohe nõusoleku,» meenutas Juhkami pöördelist 2. juuni õhtut.

«Enne seda vestlesime viimati septembri alguses, siis minu algatusel. Ütlesin, et kui peaksin kutse saama, olen kindlasti valmis tulema. Aga ju soovis ta vahepeal noorematele meestele võimaluse anda,» mõtiskles pikalt eiratud nurgaründaja. Samuti olnud puhtalt Cretu otsus, et Juhkamit Euroopa Kuldliiga mängudes veel mitte kasutada.

«Mõistagi naasen koondisse ootusärevalt ning positiivsete tunnete ja mõtetega. Päris palju aega on viimasest korrast möödas ja kindlasti vajavad mingid asjad natuke harjumist. Aga olen alates jaanipäevast juba kõigi koondislaste ettevalmistuskavade järgi toimetanud. Samuti usun, et olen Gianni käekirja ja mängustiiliga piisavalt hästi kursis, et suuri probleeme ei tohiks küll tekkida,» märkis Juhkami.