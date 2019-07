Selgunud on Newcastle Unitedi uus peatreener

Endise Newcastle’i peatreeneri Rafael Benitezi lahkumise järel asub meeskonda treenima Bruce, kellega AFP andmetel on sõlmitud kolm aastat kestev leping. Bruce astus tagasi Sheffield Unitedi jalgpalliklubi peatreeneri kohalt, et alustada tööd Newcastle Unitedis.

Bruce AFP-le: «Ma olen rõõmus ja meeletult uhke, et asun tööle Newcastle Unitedi peatreenerina. See on minu lapsepõlveklubi ning oli minu isa klubi, seega on see väga tähtis moment minu ja mu perekonna jaoks.»