Flora peatreener ei mõtle edasipääsust: sinnani on väga pikk tee

Kuigi seis on hea, ei mõtle Flora jalgpallimeeskonna peatreener Jürgen Henn veel edasipääsust. «Loomulikult annab 2:0 meile natuke julgemalt mõelda, aga ma ei mõtle edasipääsust. Mõtlen, kuidas võimalikult hästi mängida, et hiljem saaksime edasipääsust rääkida. Aga ütlen ausalt: sinnani on väga pikk tee,» lausus Henn.

Flora mänguplaan suures plaanis ei muutu. «Meie põhikäigud jäävad samaks. Peame olema vaimselt valmis, et saame palli vähem, ja valmis tegema kaitsetööd,» sõnas Henn, lisades, et kordusmängus tekib Floral ilmselt rohkem vasturünnakuvõimalusi. «Tallinnas meil mängust väga häid võimalusi ei tekkinud, seekord võtavad nad rohkem riske ja meile võib ruumi jääda.»

Flora mehed ei tunne enda õlgadel mingisugust survet. «Mängijad saavad aru, et edasipääs on kaugel. Üks mäng on minna. Ei ole aus meid favoriidiks lugeda, sest vastased on kõrgest klassist ja nad tulevad kindlasti kõike välja panema. Meie mingit survet ei tunne,» kommenteeris Flora peatreener.