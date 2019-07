Florat ootab ränkraske kaitsetöö, Levadia peab mängima julgelt

Parimad edasipääsuvõimalused on kõigi eelduste kohaselt Floral, kes pani eelmisel neljapäeval koduväljakul 2:0 paika Serbia hõbedameeskonna Niši Radnicki. Paari kordusmäng toimub Serbias.

Flora peatreener Jürgen Henn usub, et Radnicki võtab kodumurul rohkem riske. «Palliga saame tõenäoliselt vähem mängida: vastane pressib kõrgemalt ja julgemalt ning võtab rohkem riske,» ütles juhendaja. «Nad mängisid Tallinnas natuke kompivalt, aga nüüd nad avavad rohkem oma mängu. Neil ei jää muud üle,» lausus Henn.

Flora mänguplaan suures plaanis ei muutu. «Meie põhikäigud jäävad samaks. Peame olema vaimselt valmis, et saame palli vähem, ja valmis tegema kaitsetööd,» sõnas Henn, lisades, et kordusmängus tekib Floral ilmselt rohkem vasturünnakuvõimalusi.

Kui Flora peaks võõrsil ühe värava lööma, vajab kodumeeskond Radnicki nelja tabamust. Seega on võõrsil löödud värav kõva valuuta. «Jah, kindlasti. Kui võimalus tekib, siis tahame ka rünnakul mängida. Peame riskipiiri ära tunnetama. Istuma ja ootama ei taha minna,» rääkis Henn.

«Mängijad saavad aru, et edasipääs on kaugel. Üks mäng on minna. Ei ole aus meid favoriidiks lugeda, sest vastased on kõrgest klassist ja nad tulevad kindlasti kõike välja panema. Meie mingit survet ei tunne,» kommenteeris Flora peatreener.

Levadia ristab Lillekülas mõõgad Islandi pronksimeeskonna Stjarnaniga, kellele jäädi avamängus 1:2 alla, kuid Nikita Andrejevi võõrsil löödud värav kinkis Levadiale korralikud edasipääsuvõimalused. 0:2 kaotus olnuks pehmelt öeldes altminek.

Pinge on jalgpallis privileeg, millega on võimalik mänge võita ja imelisi tulemusi teha.

Tallinna Levadia peatreener Aleksandar Rogic.

Levadia serblasest juhendaja Aleksandar Rogici hinnangul on meeskonna õlgadele langenud võidukohustus pigem positiivne. «Pinge on jalgpallis privileeg, millega on võimalik mänge võita ja imelisi tulemusi teha,» sõnas Rogic, kuid lisas seejärel, et tema survet ei tunne ja proovib ka meeskonnas tekitada pingevaba õhkkonna.

Levadia mängijad on Rogici sõnul olnud kogu nädala pühendunud ja kordusmängule minnakse positiivse meelestatusega. Peatreener usub, et Stjarnan mänguplaanis suuri muutusi ei tee, aga tema hoolealused lähevad pallimurule kindla sõnumiga.

«Meie peame mängima rohkem mööda maad. Peame olema julged ja loomingulised, et meile sobiv tulemus saavutada,» lausus juhendaja eilsel pressikonverentsil. Levadia poolkaitsja Rasmus Peetson lisas omalt poolt, et Stjarnani mängustiil on väga sirgjooneline: pikk pall ette ja heitlus teiste pallide nimel.

Trans kaotas Rakveres toimunud avamängu Montenegro hõbedameeskonnale Podgorica Buducnostile 0:2 ja piirilinlaste šansid teise eelringi jõudmiseks on teoreetilised.