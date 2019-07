Manchester City uue kapteni valivad mängijad ise

BBC vahendab, et Manchester City peab eelmise kapteni Vincent Kompany asemele uue leidma. Seekord otsustas Guardiola, et selle otsuse peavad tegema mängijad ise. «Nad valivad kapteni, kui me kõik koos oleme,» ütles Guardiola.

Klubi poolkaitsja Kevin De Bruyne’i sõnul oleks ta väga õnnelik, kui talle kohta pakutaks ning ta võtaks selle hea meelega vastu. De Bruyne ütles: «Kui meeskond tahab, et ma kapten oleksin, võtaksin pakkumise rõõmuga vastu, aga ma arvan, et see on miski, millest me peame rääkima terve meeskonnaga ja klubiga.»