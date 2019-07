Tokyo kavatseb olümpiafännid majutada kruiisilaevadesse

Jaapani pealinnas peetavad 2020. aasta olümpiamängud toovad kohale sadu tuhandeid turiste, kes kõik peavad mängude ajal endale majutuse leidma. Uudisteportaal AFP kirjutab, et kuigi Tokyos on praegu ehitusbuum, ei ole majutuskohti siiski piisavalt. Esialgsete arvutuste kohaselt on puudu ligi 15 000 kohta.