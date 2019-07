M-Sport meeskonna juht Richard Millener osales Rally Estonia ajal Tartus triatlonil

“Ralli eelsel õhtusöögil tuli jutuks minu sügisene Ironman triatlon. Ralli korraldajad mainisid kohe, et laupäeval toimub Tartus triatlon, mille finish on Shell Helix Rally Estonia poodiumil. Tundus küll hull idee aga ühe päevaga pandi mulle kokku vajalik varustus. Kokkuvõttes oli see väga lahe kogemus, sest ma pole varem midagi sellist ralli ajal teinud. See oli hea võimalus lõpetada rallipäev treeninguga imeilusal Lõuna-Eesti maastikul. Suured tänud korraldajatele, Sportlandile ja Ain-Alar Juhansonile, kes aitasid mind vajaliku varustusega.