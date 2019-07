Premium liiga publikunumbrid tõusevad endiselt rekordilises rütmis

Hetkel on Premium liigas peetud 95 mängu ja kokku on nende kohtumiste jooksul väljaku äärde jõudnud 35546 inimest, ühe mängu keskmiseks külastajate arvuks teeb see 374. Võrdluseks, mullu oli 19 vooru järel keskmine pealtvaatajanumber 260 ehk senise hooajaga on külastatavus tõusnud 44%.

19 vooruga on enim jalgpallisõpru enda kodumängudele meelitanud tabeliliider FC Flora, kes on võõrustanud 9 matši ning neid on kokku jälginud 6392 inimest. See teeb ühe mängu keskmiseks pealtvaatajanumbriks 710, mis on võrreldes eelmise hooaja sama faasiga kasvanud koguni 55%. Sealjuures kuulub Florale ka senise hooaja publikurekord, kui nende mängu Nõmme Kaljuga jälgis A. Le Coq Arenal 1673 inimest.

Keskmise pealtvaatajate arvu tabelis hoiab teist kohta Tartu Tammeka, kes tegi 16. voorus samuti klubi publikurekordi, kui Tammeka 30. sünnipäeva raames külastas nende kodumängu 945 vutihuvilist. Kokku on Tammeka kodumänge külastanud sel hooajal 4103 inimest, mis teeb keskmiseks pealtvaatajaarvuks 456.

Kohe Tammeka kannul on keskmise pealtvaatajanumbriga 454 FCI Levadia, kelle viimast kodumängu FC Floraga jälgis tribüünidel 1124 jalgpallisõpra. Võrreldes mullu sama perioodiga on levadialaste publikunumber kerkinud aga 82%. Aina rohkem on teed staadionile hakanud leidma ka Viljandi Tuleviku toetajad - viljandlaste kodumänge väisab keskmiselt 402 inimest, mis on võrreldes eelmise hooaja sama faasiga kasvanud 74%.

Nõmme Kalju on oma kodumängudele suutnud sel aastal meelitada keskmiselt 357 inimest, mis on võrreldes eelmise hooajaga kerkinud 12%. Tugeva tõusu on teinud aga Paide Linnameeskond, kelle keskmine publikuarv on kerkinud 87%, mis tähendab, et keskmiselt on nende mänge sel hooajal külastanud 314 huvilist. Üle 300 inimese suudab keskmiselt platsi äärde meelitada ka JK Narva Trans, kelle selle hooaja keskmine publikunumber on 301. Mullu samal ajal oli selleks arvuks 135, mis tähendab, et aastaga on näitaja kerkinud koguni 124%!

Üle 100-protsendilist kasvu on näidanud ka Esiliigast tõusnud Maardu Linnameeskond. Kui mullu, üks aste madalamal jälgis nende mänge poole hooaja peal keskmiselt 106 inimest, siis hetkeseisuga on vastav number 267, mis teeb protsentuaalseks kasvunumbriks 151%. Tallinna Kalevi kodumängudele on keskmiselt tee leidnud aga 258 inimest, mis teeb kasvunumbriks 38%, samuti on tubli tõusu teinud FC Kuressaare, kelle kodumängude külastatavus on tõusnud koguni 91% ning tänavu on saarlasi tribüünidel toetanud keskmiselt 239 inimest.