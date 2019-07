Tüdrukute jalgpallifestivalid on aina populaarsemad

«Kiitus kõikidele klubidele ja treeneritele, kes koole külastasid ja pakkusid tüdrukutele võimaluse positiivses ja julgustavas keskkonnas jalgpalliga lähemalt tutvuda,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. «Festivale on korraldatud mitu aastat ja siiani on tagasiside olnud positiivne. Meie pikaajalisem eesmärk on pakkuda tüdrukutele meeldiv jalgpalliline elamus ja läbi selle tõsta noorte liikumisharrastust.»