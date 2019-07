Postimehe aruanne: järjekordne draama. Seekord võimalikult piinarikas

Esiründaja Ossipov . Kui manate silme ette füüsiliselt ning seega standardolukordades ja õhuvõitlustes võimsa Islandi koondisse, mõjub ehk üllatavalt, et Levadia lõi suurimad ohud just sel moel. Peategelaseks kerkis keskkaitsja Jevgeni Ossipov. Kui tema esimene üritus peatus Stjarnani väravajoonel, siis 17. minutil saatis 32-aastane venelane pärast järjekordset nurgalööki mänguvahendi külmavereliselt sihile.

Levadia lubas endale kaks nõrkushetke. Vaid kaheksa minutit pärast avaväravat andis paremkaitsja Igor Dudarev Hilmer Arni Halldorssonile palli edasi söötmiseks lubamatult vabadust. 122. minuti saatuslikuks hoobist oli eespool juba juttu… Võib öelda, et sellised väravad on alati õnne – või siis ebaõnne – küsimus, ent samas: Levadial oli varem võimalusi skoori veelgi kasvatada.

Peatreener Aleksandar Rogici personaalküsimus on omaette teema. «Igas klubis kaasneb treeneritööga teatav surve. See on normaalne, sest igal klubil on ambitsioonid. Aga mingit erilist survet ma praegu isiklikus plaanis küll praegu ei tunneta,» lausus serblane enne mängu.