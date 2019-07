Levadia peatreener Rogic: Pole midagi parata, see on jalgpall

„Ühtegi etteheidet mul meeskonnale pole. Arvan, et mängisime väga hingestatult ja tegime üldjoontes hea mängu. Muidugi tuli sisse ka eksimusi, aga see on normaalne.» Serblase sõnul läks meeskond mängule vastu plaaniga võita mäng 1:0. Aleksandar Rogic oli uhke, et tema juhendatavad vastaste viigiväravast hoolimata end koguda suutsid ja kuni viimase minutini edasipääsus kinni olid. „Poisid näitasid sisu ning iseloomu“.

Serblane rääkis pikalt, kuidas mängu eel vaadati teiste euromängude standardolukordi, eesmärgiga rõhutada kui vähesest on jalgpallis asjad kinni.

Mängu lõpu dramaatikat kommenteerides, ütles Rogic: «See ongi jalgpall, mis me teha saame? Õnnetu standardolukord.» Levadia peatreeneri sõnul ongi sellised dramaatilised olukorrad osa jalgpallist ja põhjus, miks kõik seda mängu vaatavad. Rogic lisas, et elus on ka palju tähtsamaid asju kui jalgpall ja kaotus pole tragöödia.

Levadia peatreeneri sõnul tuleb nüüd kaotusest üle saada ning uutele eesmärkidele keskenduda. «Pole tähtis mitu korda sa pikali kukud. Tähtis on, et sa peale igat kukkumist püsti tuled ja edasi lähed.»

Serblane lisas, et tal on hea meel teiste Eesti klubide edu üle Euroopas. «Eesti jalgpallile on väga vaja, et Eesti klubid Euroopas edukad oleksid».

Levadia kaitsja Markus Jürgensoni sõnul oli kaotus äärmiselt valus, aga eluga tuleb edasi minna.

«See mäng on läbi ja peame nüüd keskenduma uutele eesmärkidele. Arvan, et tegime hea mängu, võitlesime kõvasti ja olime edasipääsule väga lähedal.»

Jürgensoni sõnul üllatas neid veidi, et vastased nii agressiivselt neid pressima hakkasid. «Olime küll selleks valmistunud, aga päris nii kõrget pressi ei oodanud.» Jürgenson tunnistas, et vastaste kõrge pressing halvas esimesel poolajal nende mängujoonist. «Teisel poolajal nad natuke väsisid ja saime rohkem enda mängu sisse.» Levadia kaitsja lisas, et eelnevalt oldi treeningutel väga palju harjutatud standardolukordi, millest mängus ka ohtralt momente tekkis.