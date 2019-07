Märtin: minu ajal pidi auto tee peal hoidmiseks rohkem vaeva nägema

WRC.com uuris Märtinilt, millega oli tal kõige raskem uue auto puhul harjuda. Märtin vastas: «Aerodünaamikaga, ja kuidas see töötas. Alguses tegi see natuke närviliseks, sest ma ei teadnud täpselt, kui palju pidamist mul tänu aerodünaamikale on. Siis, kui mina veel võistlesin, surus autot tee peale põhiliselt üks suur spoiler. Nüüd on seal väga palju teadust.»

«Oli päris lahe, kui ma aerodünaamikat tundma hakkasin. Mu reaktsioon oli: „Aa, seal see on…“, ja siis ma sain hakata sellega natuke mängima. On päris lahe, kui lähed kuuenda käigu kurvi ja sõidad gaas põhjas sealt läbi ning aerodünaamika hoiab sind teel. Sina pead lihtsalt autos istuma ja rooli keerama,» rääkis endine ralliäss sellest, kui heaks tänapäeval autode aerodünaamika on muutunud.

Märtin rääkis, et tema ajal pidi rohkem tööd tegema, et auto teel püsiks. «Mu mälu on küll ähmane, aga ma mäletan täiesti kindlalt, et sellistes kiiretes kurvides pidi jala gaasipedaalilt tõstma, pidurdama ja auto õigele trajektoorile sättima.»