Vaata, kes on EM finaalturniiriks valmistuva rahvuskoondise kandidaadid

Peatreener Andrei Ojametsa sõnul saab ta treeninguid alustada heas seisus naiskonnaga. «Kõik on pärast Euroopa liigat indviduaalselt harjutanud ja peaks olema heas konditsioonis ning terved. Sõrmeoperatsioonil käinud Kertu Laak on samuti juba pallitrenne teinud ja temagi on valmis ühiseid treeninguid alustama. Nüüd on meil tema ja Kristel Moori näol kaks heal tasemel diagonaali ja sisemine konkurents tugev. Kadi Kullerkann on samuti olemas, kuigi tema pole pikka aega palli puutunud ja eks see selgub, kuidas põlv vastu peab, kui koormust saab. Jade Šadeiko peab aga USAsse ülikooli juurde minema ja teda selles tsüklis pole. Loodan, et tulevikus on tal võimalik rahvusnaiskonnaga siiski jätkata,» lisas Ojamets.

Nimekirjas on ka mitu verinoort mängijat. Ka noorte rannavolle koondisesse kuuluv Eva Liisa Kuivoneni jaoks oli see esimene kord rahvusnaiskonna laagrisse kutse saada, Karoliina Kibbermann sai esimese kogemuse naiskonnaga koos treenida juba Euroopa Hõbeliiga eel. Koondises juba ka mänguaega teeninud Nathalie Anett Haidla on samuti seekordses nimekirjas. «Kuivonen jättis rannas väga hea mulje ja temas on kindlasti palju perspektiivi ja annet. Kibbermannist on mingi ülevaade juba olemas, nagu kõigil noortel, on temalgi pikk tee minna, aga alguskoht on hea. Haidla sai Euroopa liigas suurepäraselt hakkama ja on heaks eeskujuks teistele, näitamaks, et kõik on võimalik. Noori tuleb koondise juurde tuua, see lisab motivatsiooni ja loodetavasti ka tahet, et võrkpalliga tõsiselt tegeleda,» kommenteeris peatreener järelkasvu.