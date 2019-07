Armi Pärt liitus Jürgen Rooba eksklubiga

Pärdi jaoks on tegu juba kuuenda välisriigiga, kus ta profileiba teenib. HC Kehra kasvandik liikus 2013. aastal Türgi klubi Istanbuli Besiktasisse ning mängis järgnevad hooajad Taanis Raekker Mølle, Hispaanias CB Villa de Aranda ja Prantsusmaal Massy Esssonne Handball eest. Eelmised kaks hooaega veetis Pärt Saksamaa kolmandas liigas Schwerini Mecklenburger Stiere pallurina.

«Rootsiga tekkisid kontaktid läbi koondise peatreener Thomas Sivertssoni ja tema agendi abiga sain võimaluse Karlskronas. Treenerile sobis, mis ta nägi ning tempomäng, mida plaanitakse kasutada, sobib omakorda mulle. Olen meeskonnas vanuselt teine mees, palju on noori ja koguni kaheksa uustulnukat,» selgitas 28-aastane joonemängija.

«Mis mulle kõige enam muljet avaldas, oli kahtlemata värskelt valminud hall. Seal on kõik tingimused loodud, igale pisiasjale mõeldud ning kindlasti andis seegi lisatõuke klubiga liitumiseks. Väidetavalt on igal kodumängul kohal vähemalt 2000 inimest, nii et ootan põnevusega uut väljakutset uues riigis,» kinnitas Pärt.