Kalju ja Flora loodavad euroedu üle kanda algavasse Premium liiga vooru

Voor saab alguse juba täna õhtul kell 19.30, kui nädala alguses Meistrite liiga 2. eelringi pääsenud Nõmme Kalju võõrustab kodustaadionil Paide Linnameeskonda. Tabeliseisu poolest on tegu üliolulise kohtumisega, sest senise 19 vooruga on mõlemal tiimil tabelis 39 punkti. Parema väravate vahega hoiab kolmandat kohta Paide, Kalju jääb hetkel neljandale tabelireale. Omavahel on sel hooajal kohtutud kahel korral - kui avamängus teenis Paide Hiiu staadionil 2:0 võidu, siis mai lõpus sai Kalju revanši, alistades Paide nende kodumurul omakorda 2:0.