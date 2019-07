Eesti korvpallur siirdub Austria kõrgliigasse

Suti esmamulje uuest klubist on positiivne. «Kõik oli väga professionaalne, viisakas ja jättis hea mulje. Treeneriga tekkis kohe hea klapp ja see tekitas kindla tunde. Minu jaoks oli positiivne ka see, et klubi treener sai eelmisel hooajal Austria liiga aasta parima treeneri auhinna.»