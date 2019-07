Euroopa suurklubid tulevad koju kätte

Flora esinemised eurosarjades on olnud mannetud, aga aasta 2019 on meeldiv erand, kui peatati serblaste Niši Radnicki euroteekond. Flora pani edasipääsule aluse ülemöödunud neljapäeval Lillekülas: Mark Anders Lepiku ja Konstantin Vassiljevi tabamused andsid kordusmänguks soliidse 2:0 edu. Üleeile sujus Serbias kõik plaanipäraselt: 2:2 viik, skoori tegid Henrik Pürg ja Lepik.