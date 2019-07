Mart Soidro: ETV spordi veidrad valikud

Mõistan, et meie põlvkonna spordisõprade aeg on pöördumatult möödas. Wimbledoni meeste finaale on mängitud juba 142 aastat, aitab küll! See on ju ajast ja arust mäng – tennisistid on valges riietuses ja tätoveerimata. Nad ei ropenda ega tiri punktivõidu järel särki seljast. Ei tee alakehaga mitmeti mõistetavaid liigutusi.