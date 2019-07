Nõmme Kalju värske täiendus Max Mata: Sain teisipäeval teada, et mis on Eesti

«Kaotada meil midagi pole, sellest tulenevalt pole ka pingeid peal. Treeningutel on mängijad näidanud head minekut ja meil avaneb suurepärane võimalus võrrelda ennast Eesti tippmeeskonnaga. Loodan, et pakume publikule meeldejääva emotsiooni,» rääkis Paide loots.

«Sain alles teisipäeval teada, et mis asi see Eesti on»

Mata oli ilmselgelt elevil, sest kuulis alles kolm päeva tagasi esimest korda sõna «Eesti». «Eesmärk on lüüa väravaid igal pool,» ütles noor mängija. «Agent arvas, et see on hea mõte Eestisse tulla ja eile jõudsingi kohale. Tahan siin mängijana areneda ning anda oma panus meeskonda. Ootan väga sõitu Glasgow`sse» lisas Mata, kes tänases mängus sooritas ka ühe ohtliku pealelöögi.