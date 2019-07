Guardiola Sane võimalikust siirdumisest Bayernisse: seda juttu on pikalt räägitud, aga Sane on meie meeskonna liige

«Leroy on täielikult meie meeskonna mängija. Praegust seisu arvestades loodan, et ta jääb meie meeskonda tulevaks hooajaks mängima. Seda Müncheni Bayerni huvi tundmise juttu on juba väga pikka aega räägitud,» lausus Guardiola BBC-le.

Guardiola ei usu, et Bayern reaalsuses Sane'd osta plaanib. Samas lausus Lothar Matthaus ESPN-il, et Bayern on meeskonda toomas ühte uut mängijat ja Sane võiks olla see «uus nägu», keda tuleval hooajal Bayernis näha võiks.