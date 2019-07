James Harden otsustas MMil USA koondist mitte esindada

Harden on viimastel hooaegadel kõva koormuse all olnud. Viimase nelja hooaja peale on Harden vahele jätnud vaid 15 mängu. Lisaks on ta selle aja peale keskmiselt 37 minutit väljakul olnud. Selles mõttes on loogiline, et mees selle turniiri vahele jätab.