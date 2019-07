Soome rahvussangar Lasse Virén saab 70

3. September 1972, München, 10 000 meetri jooksu olümpiafinaali viies kilomeeter. Soome spordirahva ootused on kõrgel, noor supertalent Lasse Virén on vahetult enne olümpiamänge püstitanud kahe miili jooksu maailmarekordi, põhjanaabrid jälgivad naelutatult teleriekraanil toimuvat.Soomlastele meelestub 20. sajandi esimene pool: Hannes Kolehmainen, Paavo Nurmi, Ville Ritola, kui «Lendavad soomlased» neil rõõmupisarad palgele tõid…

Virén on kenasti viiendal positsioonil…kuid kukub!

Virén komistab ja maandub siseraja äärde vasakule küljele. Tuneeslane Mohammed Gammoudi üritab soomlasest üle põigata, kuid temagi takerdub ja jääb raja kõrvale lamama.

Põhjanaabrite südamed jätavad telerite ees lööke vahele, kuid Virén tõuseb kiirelt püsti ja hakkab täis otsustavust kahekümne meetri kaugusele eest ära läinud peagruppi taga ajama.

Jooksu esimesel poolel eest ära minna üritanud britt David Belford väsib vedamast ja noor soomlane saab peagrupi hõlpsalt kätte. Mõne aja pärast jõuab ta jooksijate rivi etteotsa.

Kaks ringi enne lõppu ründab Mariano Haro, etiooplane Miruts Yifter, Belgia kuulsus Emiel Puttemans ja Virén üritavad nügides hispaanlase selja taga paremat positisooni leida. Õnneks jäävad kõik püsti. .

600 meetrit minna, ja täpselt enne tagakurvi pannakse Soome vibu vinna ja Viren lendab noolena neljandalt kohalt esimeseks. Viimase ringi kongi kõlades hakkavad teised maha jääma…

Taevane arm, kas tõesti võtab Soome kulla!

Kuid Puttemans ei anna alla, belglane ripub takjana soomlase kannul, nii mõne meetri kaugusel ja viimases kurvis jõuab põhjanaabrite lootusele järele.

Kas tõesti! Sekundi murdosa näib, et Puttemans pistab lõpusirgel veelgi kiiremini punuma ning napsab kulla.

Kuid ei.

Enne Antero Mertarantat Soome TV-s legendistaatuses olnud spordikommentaator Anssi Kukkola hõiskab üle Soome: «Puttemans on löödud mees! Lasse Viren võitis Soomele kulla!Hea töö Lasse! Võiduaeg on uus Euroopa rekord, ei, maailmarekord 27.38,39.»

Julm võitlus

Montreal, 30. juuli 1976, 5000 meetri olümpiafinaal. Kolm ringi enne lõppu on kogu grupp koos.

Lasse Virén on juba kolmekordne olümpiavõitja, mitmel tippjooksijal on sellest kõrini ja keskendutakse just soomlase löömisele.

Isegi Soomes usuvad vähesed, et Virén suudab Kanadas 5 kilomeetri rajal lõpusspurdiga kulla võtta.

Veel kuni kolm ringi enne finišit on kõik kulgenud uusmeremaalaste Dick Quaxi ja Rod Dixoni plaanide kohaselt. Maileritüüpi jooksijad usuvad, et neil jätkub vastumürki Vireni ulmelisele lõpuspurdile.

1100 meetrit joosta ja Virén asub jooksijaterühma vedama. Lisaks uuesmeremaalastele hoiab hammastega soomlase tempost kinni ka Lääne – Saksa mees Klaus-Peter Hildenbrand.

Nelja kilomeetri vaheaeg on 10.55,41. Virén veab rivi. Sinivalged ristilipud lehvivad staadionil. Kong lööb! Kuus meest soomlase kannul juskui vagunid.

Tagasirge algab, ja see on just Virén, kes viskab veel puid alla. Tema samm pikeneb, kuid viimases kurvis jõuavad tagaajajad hundikarjana järele.