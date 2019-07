Flora eurosarja vastane täiendab ridu ohtliku kolumbialasega

Viimasele Rangersi Euroopa liiga avaringi kohtumisele saatis Frankfurt skaudi, et hinnata Morelose võimeid potentsiaalseks ostuks. Rangers võitis selle mängu 6:0, kusjurues Morelos sai enda nimele kübaratriki, vahendab Footballscotland.

Olles see suvi maha müünud Prantsuse ründaja Sebastien Halleri West Hamile 50 miljoni euro eest ning Luka Jovici Madridi Realile 69 miljoni euro eest, on Frankfurtil kulutamiseks vahendeid küllaga ning Morelos on nende radaril.