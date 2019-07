Kuidas kulges Tour de France’i esimene kõrgeima kategooria tõusuga etapp?

Täpilist särki kandnud ehk parim mägironija Wellens oli jooksikute hulgas ning kogus veelgi rohkem tõusupunkte. Jooksikute hulka kuulusid lisaks ka Matej Mohorič (Bahrain Merida), Luis León Sánchez (Astana), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), Marco Haller (Katusha-Alpecin), Carlos Verona (Movistar), Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Lennard Kämna (Team Sunweb), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Élie Gesbert (Arkéa-Samsic) and the Total Direct Énergie trio of Lilian Calmejane, Romain Sicard and Rein Taaramäe.