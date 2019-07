Klavan: paremate tulemuste saavutamiseks peame iga päev andma 100%

Klavanil on väga hea meel, milline hooajaeelne ettevalmistus leiab aset Itaalias. «Liverpooliga me lendasime Aasiasse või USAsse ning pidime kohe mängima kõrge klassiliste vastastega. Itaalias on ettevalmistus on teistsugune, me läbime justkui tõelise «laagri».

«Klubi sajanda aastapäeva täitumise puhul soovime korda saata paremaid tulemusi ning me anname endast maksimumi, et enda eesmärke täita,» sõnas Klavan.

Keskkaitsja partnerite kohta rääkis Klavan, et Cagliaris on väga kvaliteetsed keskkaitsjad. «Hooaeg on pikk ja kurnav, meil on ühiseks pingutuseks kõiki.»