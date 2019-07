Üleminek Barcelonasse pani Prantsusmaa tähtmängija nutma

Griezmann lükkas eelmisel suvel tagasi Barcelona pakkumise, et proovida veel võita Atleticoga midagi, kuid ebaõnnestunud hooaeg pani prantslase mõtlema, et ehk oleks ikka mõistlik edasi liikuda oma karjääris. «Ma helistasin oma isale ja ma hakkasin õnnest nutma, sest minu üleminek sai lõpuks teostatud. Ma olin oma sõprade ja perega koos sel hetkel ning see hetk oli imeline,» sõnas Griezmann Hispaania meediale.