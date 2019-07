Kas Räikkonen hakkab Ferraris asendama Vettelit?

Ferrari SF90 ei pruugi olla neljakordsele maailmameistrile hetkel parim sõiduvahend - aeglastesse kurvidesse sisenemine ning Pirelli rehvid on Vetteli jaoks kaks põhilist murekohta, vahendab CircusF1.

Lisaks pole Vettel alates eelmise aasta Monza GP-st kogunud ühtegi etapivõitu ning tulnud vaid kaheksa korda selle aja sees poodiumile.

Võrdluses ka enda tiimikaaslase Charles Leclerciga on Vettel kogunud 123 ning Leclerc 120 punkti. Vaid 3 punkti rohkem. Viimase nelja etapi statistika paneb aga asja perspektiivi - Vettel on kogunud selle ajaga 40 punkti ning null poodiumikohta, kui aga Leclerc on noppinud 63 punkti ning neli poodiumikohta.

Selle statistika põhjal on arusaadav, et Saksa sõitja karjäär on suures languses.

Vettelil on küll lepingus aasta järel, kuid mees võib otsustada hooaja lõpus Ferrarist lahkuda.

Mis oleks siis Ferrarile tagavaraplaan? Selle plaani nimi on Kimi Räikkonen.