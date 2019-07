Video: Kristo Galeta ületas Pärnus 40 aastat püsinud rekordi

🏆👑Kristo Galeta @kristogaleta tõukas Eesti karikavõistlustel kuulitõuke Eesti rekordiks 20.76!!! 🎆🏅💪☀ Palju õnne! Lisaks täitis Galeta Doha MMi normi!💪 #kauaoodatudpäev #kuulitõuge #shotput #eestirekord

