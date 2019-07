Audi Hispaania gigandile: leping sai läbi, andke meie autod tagasi!

Lionel Messi otsustas näiteks Audi RS 6 Avant`i kasuks, mille hinnaks on 145 000 eurot. Mängijatest valis kõige kallima masina Sergio Busquets, kelle Audi R8 Coupe V10 plus maksab ulmelised 213 000 eurot.

Nüüd on Audi ja Kataloonia suurklubi vaheline koostöö lõppenud ning Saksamaa autotootja soovib kolme nädala jooksul kõik autod tagasi saada.

«Sportlased saavad kasutada autosi ainult ametlikel eesmärkidel, see tähendab näiteks trennist koju sõitmist või vastupidi,» sõnas Audi esindaja Christian Günthner.

«Kas neil on soovi korral võimalik masin päriseks soetada peale lepingu lõppemist? Jah, see võimalus on olemas.»