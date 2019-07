Galeta võtab sihikule 21 meetri joone: kui tuleb väga hea õnnestumine, siis miks mitte

Pärnu rannastaadionil toimunud kergejõustiku Eesti karikavõistlustel kandus Galeta kuulikaar neljandal katsel 20 meetri ja 76 sentimeetri kaugusele. MM-norm alistus kuue ja 1979. aastast Heino Silla nimel olnud Eesti rekord 23 (!) sentimeetriga. «Emotsioonid on väga head. Lõpuks sain sellise tõuke, kus tundsin, et sain jala kiiremini maha ja sealt tuli ka tulemus,» lausus värske Eesti rekordi omanik Galeta.

Eesti rekordiga maailma hooaja edetabelis 33. kohale kerkinud Galeta järgmine eesmärk on 21 meetri joone alistamine, mida ta hakkab ründama juba tänavusel hooajal. «Kui tuleb väga hea õnnestumine, siis miks mitte. Tippvorm ei olnud suunatud mitte karikavõistlusteks, vaid Eesti meistrivõistlusteks. Nüüd pean neid asju natuke ümber mängima, sest MM-norm on täidetud ja tahaks olla parimas vormis just Dohas,» kommenteeris ta.