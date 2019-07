MMi teise koha omanik 400 meetri vabaltujumises keeldus võitjaga poodiumit jagamast

Nimelt sai Yang 2014. aastal keelatud stimulandi kasutamise ees kolm kuud kestva võistluskeelu, pärast mida on nii konkurendid kui ka ujumisfännid teda ebaausaks sportlaseks nimetanud, vahendab uudisteportaal AFP.

Olukorda valab õli tulle veel lekkinud Rahvusvahelise Ujumisliidu dopinguraport, kus on kirjas, et väidetavalt hävitas Yang eelmisel aastal oma dopinguproovid, lüües need haamriga puruks.