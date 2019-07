Soome odaviske olümpiavõitja: kui kuulsin eestlastelt tablettide kohta, soovisin neid kohe endale

Soome ajaleht Iltalehti vahendab Nevala uuest raamatust lõike. Nevala kirjutab raamatus, kuidas ta imestas, kui Läti odaviskaja Janis Lusis viskas 1968. aastal Saarijärvil peetud võistlusel oda 91,98 meetrit. «Sportlane tõuseb järsku 85 meetri pealt selliste numbriteni. Mitte kuidagi ei tohiks olla võimalik nii järsult 92 meetri peale tõusta,» meenutas endine odaviskaja.

Soomlase sõnul kinnitas tema kahtlustusi Eesti arst. «Ma ütlesin kohe, et meil on samuti neid tablette vaja. Me ei saanud anda teistele kuuemeetrist eelist.»

Nevala sõnul hakkasid dopingukütid tegutsema alles 1968. aastal ning enne seda ei pidanud keegi selle pärast muretsema. Anaboolsed steroidid, mida kasutas nii Nõukogude Liidu kui ka Soome koondis, keelustati alles 1974. aastal.

«Teised koondised kasutasid ka neid aineid. Kõik rääkisid sellest. Mõttetu on anda tänapäeval intervjuusid ja öelda, et ei teata midagi sellest,» avameelitses Nevala.

Soomlase sõnul 1960ndate algul Nõukogude Liidus anaboolseid steroide veel ei tarbitud. «1964. aastal Tokyos peetud olümpial Nõukogude Liidu sportlased veel anaboolseid steroide ei tarbinud. Sellepärast ei olnud ka meil selleks vajadust.»

Nevala sõnul lisas doping tema visetele juurde 5-6 meetrit. «Ma pidin seda kasutama, sest kõik teised kasutasid ka. Osadel oli veel efektiivsemaid aineid,» tõdes endine odaviskaja.

Nevala on varem korduvalt väitnud, et just endine konkurent ning hilisem spordiarst Toomas Savi oli see, kes talle dopingut vahendas. Tema sõnul sai Savi vastutasuks dopinguainete jagamise eest kvaliteetse Heldi firma alumiiniumoda. Eestlane on need väited ümber lükanud.