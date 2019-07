Latvala: hooaja esimene pool on olnud väga pettumust valmistav

Latvala sõnas, et tuli hooajale vastu suurte lootustega. «Kui me alustasime 2019. aastat, oli meil just olnud suurepärane 2018. aasta lõpp, kus me võitsime Austraalia ralli ja konstruktorite karika. Ma tundsin ennast väga motiveeritult.»

Kõik see hakkas rallisõitjale mõjuma, ning Latvala tunnistas, et tema motivatsioon langes. «Kui ma oleks olnud 20-aastane, nagu ma olin 14-aastat tagasi, oleks mu motivatsioon püsinud samal tasemel.Aga mu motivatsioon langes, sest ma sain aru, et minu võimalused MM-tiitli eest võidelda olid läbi. Läksime Korsikale, sõitsin halvasti ja ei olnud mõtetega kohal.»

Pärast seda sai Latvala aru, et peab muutusi tegema. «Pärast seda rallit sain ma aru, et midagi peab muutma ning läksin Argentinasse, kus mul oli uus hingamine ja säde. 2018. aasta on kiiruse mõttes päris hea olnud ja ma olen sellega väga rahul. Kahjuks pole tulemused olnud parimad, nii et hooaja esimene pool on olnud väga pettumust valmistav, aga positiivne on see, et kiirus on olemas.»