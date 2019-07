Ametlik: Lätlasest mängujuht Škele liitub Kalev/Cramoga

Aigars Škele on Kalevi uuele peatreeneri Roberts Štelmahersile tuttav mees. Škele mängis aastatel 2017-2018 Ventspilsi korvpallimeeskonas Štelmahersi käe all. Lisaks on mehed üksteisele tuttavad ka Läti koondisest, kus Kalevi uus peatreener abitreeneri ametit peab.