Sakslaste invasioon Tallinnasse: Lillekülla tuleb ligi 1500 Frankfurdi fänni

Frankfurt Eintrachti jaoks on neljapäevase mängu näol tegemist hooaja avamänguga, sest Saksamaa karikavõistluste mäng Mannheimiga peetakse 11. augustil ning Bundesliga hooaeg avatakse 18. augustil kodumänguga Hoffenheimi vastu. See tähendab, et UEFA Euroopa liiga teise eelringi avakohtumisena peetav mäng Tallinnas saab olema klubi ja fännide jaoks kauaoodatud avalöögiks peale mais lõppenud edukat euro- ja liigahooaega, vahendab Flora koduleht.