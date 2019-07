Celticu jalgpallur: ei ole palju inimesi, kes kuulnud midagi Nõmme Kaljust

28-aastane šotlasest ründaja rääkis tänasel pressiüritusel raskustest oma jalgpalluri karjääris, kuid peatus ka ülehomsel vastasel. Nõmme Kalju kohta ütles šotlane: «Esiteks ja eelkõige, me peame siit paarist edasi minema. Ei ole just palju inimest, kes sellest Eesti klubist kuulnud oleks, aga kindlasti on nad mänguks hästi valmis ja tulevad siia suure tulemuse järele. Meie peame koduväljakueelise ära kasutama ja suureskooriliselt võitma»