Alaphilippe’i viimased päevad kollases särgis?

Tour de France’il neljal eri aastal kokku neli etappi võitnud Jaan Kirsipuu ütles, et Alaphilippe’i liidripositsioon ka pärast teist puhkepäeva on üllatus tervele jalgrattaspordiüldsusele.

«See, et Alaphilippe on veel pärast teist puhkepäeva kollases särgis, on tema jaoks juba supersaavutus. Kaua ta vastu peab? Ei oska öelda, tema võimaliku võidu suhtes olen pigem skeptiline,» ütles Kirsipuu.

Kirsipuule sekundeeris teine endine Eesti profirattur Rene Mandri:«Alaphilippe’i hetkeseis on kindasti suur üllatus, tegemist on kerge ja kiire mehega, kes saab lühikestest tõusudest väga hästi üles. Üllatav on see, et ta nii hästi mägedes